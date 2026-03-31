Кобахидзе и Рубио обсудили партнерство на Южном Кавказе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом Кобахидзе сообщил на своей странице в соцсети X.

«Состоялся продуктивный телефонный разговор, в ходе которого мы подчеркнули важность перезапуска нашего партнерства», - написал он, добавив, что роль Грузии как сильного партнера на Южном Кавказе будет укрепляться.

«Мы привержены укреплению грузино-американских связей, а также развитию региональной стабильности и взаимосвязанности», - заключил премьер Грузии.