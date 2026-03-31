Центр Израиля под обстрелом. В Тель-Авиве упал обломок ракеты

В Тель-Авиве утром 31 марта зафиксировано падение части ракеты. ЧП произошло в прибрежной зоне города. Обломок ракеты упал на территорию, где расположены иностранные посольства. В результате происшествия были повреждены окрестные здания, несколько автомобилей.

Армия Израиля заявила, что выпущенная из Ирана ракета была многоголовочной. Отмечается, что в пострадавшие районы направлены поисково-спасательные и аварийные бригады.

Израильская служба экстренной помощи «Маген Давид Адом» (Красный щит Давида) сообщила, что в результате последней атаки 6 человек получили легкие ранения.

По сообщениям израильских СМИ, ракетная тревога сработала в 11:02 (12:02 по Баку) в центре Израиля, включая Тель-Авив. Тревога звучала в округах Дан, Шомрон, Шарон, Шфела, Яркон, Иорданская долина.

Минутой позже тревога сработала в Авивим на границе с Ливаном.

С утра Иран уже второй раз запустил ракеты по центральным регионам Израиля. Также тревога была объявлена в районе Иорданской долины.

По предварительным данным, были запущены две ракеты. В центре страны был слышен мощный взрыв — одна из ракет была перехвачена системой ПВО.

Вторая ракета упала на открытой местности в районе Иорданской долины. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Силы безопасности продолжают уточнять детали инцидента и оценивать последствия обстрела.

Израильские СМИ сообщают, что все ракеты перехвачены.