Центр Израиля под обстрелом. В Тель-Авиве упал обломок ракеты

В Тель-Авиве утром 31 марта зафиксировано падение части ракеты. ЧП произошло в прибрежной зоне города. Обломок ракеты упал на территорию, где расположены иностранные посольства. В результате происшествия были повреждены окрестные здания, несколько автомобилей.
Армия Израиля заявила, что выпущенная из Ирана ракета была многоголовочной. Отмечается, что в пострадавшие районы направлены поисково-спасательные и аварийные бригады.
Израильская служба экстренной помощи «Маген Давид Адом» (Красный щит Давида) сообщила, что в результате последней атаки 6 человек получили легкие ранения.
По сообщениям израильских СМИ, ракетная тревога сработала в 11:02 (12:02 по Баку) в центре Израиля, включая Тель-Авив. Тревога звучала в округах Дан, Шомрон, Шарон, Шфела, Яркон, Иорданская долина.
Минутой позже тревога сработала в Авивим на границе с Ливаном.
С утра Иран уже второй раз запустил ракеты по центральным регионам Израиля. Также тревога была объявлена в районе Иорданской долины.
По предварительным данным, были запущены две ракеты. В центре страны был слышен мощный взрыв — одна из ракет была перехвачена системой ПВО.
Вторая ракета упала на открытой местности в районе Иорданской долины. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Силы безопасности продолжают уточнять детали инцидента и оценивать последствия обстрела.
Израильские СМИ сообщают, что все ракеты перехвачены.
*** 11:08
Иран продолжает обстрелы Израиля.
По предварительным сообщениям, в результате последнего обстрела из Ирана зафиксированы падения осколков в нескольких районах центра Израиля, включая Бней-Брак и Петах-Тикву.
Экстренные службы Израиля проверяют несколько мест возможного падения суббоеприпасов после ракетной атаки на центральную часть страны.
По предварительным данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), одна из последних баллистических ракет, выпущенных Ираном, была оснащена кассетной боевой частью.
March 31, 2026