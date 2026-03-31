Нетаньяху оптимистичен: «Половину пути» успешно прошли. Впереди демонтаж ядерного потенциала Ирана

Теперь основное внимание уделяется иранским запасам обогащенного урана, указал он. В ходе беседы Нетаньяху высоко оценил совместные действия на Ближнем Востоке и заявил, что достигнут значительный прогресс в демонтаже военного потенциала Ирана. Премьер подчеркнул, что важнейшей задачей является предотвращение приобретения Тегераном ядерного оружия.

Соединенные Штаты и Израиль прошли «половину пути» в плане успешности войны против Ирана, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью Newsmax.

«Мы преодолели половину пути в плане успешности миссии», - сказал Нетаньяху, отметив значительные успехи в ослаблении военной, ядерной и промышленной инфраструктуры Ирана.

По словам премьера Израиля, американские и израильские войска уже нанесли удары по ключевым элементам иранского военного потенциала, включая ракетные системы, оружейные заводы и персонал, связанный с ядерной программой страны. «Мы уже ослабили их ракетные возможности, уничтожили заводы и ликвидировали ключевых ученых-ядерщиков», - сказал Нетаньяху, добавив, что эти условия «значительно отбросили назад» амбиции Ирана.

По словам Нетаньяху, нынешний этап операции сосредоточен на обеспечении безопасности или изъятии обогащенного иранского урана. «Особое внимание уделяется их запасам обогащенного урана», - заявил премьер Израиля.

Нетаньяху отказался назвать конкретные сроки завершения конфликта, но выразил уверенность в сохранении благоприятной динамики в американо-израильском альянсе.