Французские компании у Минобороны Израиля под запретом

Генеральный директор Министерства обороны Израиля бригадный генерал запаса Амир Барам распорядился полностью прекратить закупки вооружений во Франции, сообщает 12-й канал ИТВ.

Решение было принято в рамках масштабных усилий министерства по сокращению контрактов с государствами, предпринимающими «враждебные действия» в отношении Израиля. Вместо французских закупок министерство перейдет на израильское производство и приобретение техники у «дружественных» государств.

Отмечается, что этот шаг последовал после того, как Париж запретил участие израильских представителей в оборонных выставках и конференциях на своей территории, а также поддержал призыв к введению оружейного эмбарго против Израиля.

СМИ отмечает, что практически весь импорт вооружений Израилем приходится на две страны – США и Германию, на долю остальных стран приходятся около 1% импорта. О каких французских поставках идет речь, не сообщается.