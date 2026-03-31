Шамкирец убил мать, а потом покончил с собой

Вчера днем в Шамкирском районе произошло убийство. Как сообщает haqqin.az, инцидент зафиксирован в селе Гараджамирли.

33-летний житель села Анар Аллахвердиев зарубил топором свою 67-летнюю мать, Чичек Сардарову, которая много лет проработала учительницей в сельской школе. После Аллахвердиев покончил жизнь самоубийством: облил себя смазочным маслом и поджег.

В Шамкирской районной прокуратуре начато расследование.

По словам родственников покойных, А.Аллахвердиев, выпускник Азербайджанского технологического университета, страдал психологическими проблемами. Он несколько раз сдавал экзамены для приема на работу, но все безуспешно. Некоторое время назад он снова сдавал экзамен, но и на этот раз неудачно. После этого он замкнулся в себе.