В Америке выбирают преемника Трампа

Вице-президент Джей Ди Вэнс стал выбором Conservative Political Action Conference в этом году в качестве следующего кандидата от Республиканской партии на пост президента США, сообщает Reuters.

Он получил 53% голосов, а госсекретарь Марко Рубио - 35%.

Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны определить нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку нынешний глава государства Дональд Трамп в соответствии с американской конституцией не может быть избран на третий срок. Это голосование не обязательно является надежным предсказателем будущего кандидата, но дает понимание о представлениях основных сторонников движения действующего президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

Напомним, рейтинг одобрения Трампа снизился до 36% на фоне конфликта с Ираном – это минимум с момента его возвращения в Белый дом.