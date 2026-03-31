Шеф Пентагона планировал разбогатеть на войне с Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет пытался осуществить крупные инвестиции в оборонный сектор незадолго до начала военной операции США против Ирана, сообщает Financial Times.

В феврале брокер Хегсета из Morgan Stanley связывался с инвестиционной компанией BlackRock по поводу вложений в ее биржевой фонд Defense Industrials Active, который включает в себя такие крупные оборонные корпорации, как RTX, Lockheed Martin и Northrop Grumman — ключевых подрядчиков Пентагона.

Однако, как отмечает издание, инвестиция не была реализована, поскольку на момент переговоров фонд еще не был доступен для клиентов Morgan Stanley. Неизвестно, удалось ли брокеру Хегсета найти альтернативные варианты для вложений