В Пакистане взорвали газопровод

В городе Харнай на западе Пакистана взорван газопровод, который привел к частичному нарушению газоснабжения западной провинции Белуджистан и ее столицы города Кветта. Об этом сообщила пакистанская газета The Express Tribune со ссылкой на энергетическую компанию и саперов.

По информации издания, в результате взрыва повреждена труба газопровода, принадлежащего местной энергетической компании Sui Southern Gas Company (SSGC). Ее представитель подтвердил факт аварии и заверил, что выехавшие на место специалисты перекрыли подачу газа и потушили пожар, однако газопровод полностью выведен из строя. Согласно сведениям саперов, инфраструктура пострадала в результате теракта. Злоумышленники привели в действие заложенное под трубу диаметром около 45 см взрывное устройство, уничтожив участок газопровода.

Взрыв привел к крупному пожару, вызвав панику среди местных жителей. Полиция оцепила место аварии и начала расследование произошедшего.