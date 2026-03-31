Призыв стран Залива к Трампу: продолжайте войну

По словам официальных лиц из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна, они не хотели бы прекращения американской операции до тех пор, пока не произойдут существенные изменения в иранском руководстве или кардинально не изменится поведение Тегерана.

Союзники США из стран Персидского залива в частном порядке уговаривают президента США Дональда Трампа продолжать наносить удары по Ирану, сообщает Associated Press со ссылкой на американских, израильских и ближневосточных чиновников.

Как пишет АР, если в начале войны региональные союзники жаловались, что США не уведомили их о нападении и проигнорировали предупреждения о последствиях, то теперь некоторые убеждают Белый дом, что настал исторический момент, чтобы подорвать режим в Иране.

По информации агентства, инициаторами призыва к усилению военного давления на Иран стали Саудовская Аравия и ОАЭ. Один из источников утверждает, что ОАЭ — «самая воинственно настроенная страна в Персидском заливе» и настаивает, чтобы Трамп отдал приказ о наземном вторжении. Кувейт и Бахрейн также поддерживают этот вариант, Оман и Катар отдают предпочтение дипломатическому решению, пишет AP.

По утверждению неназванного дипломата, с которым поговорило AP, Саудовская Аравия убеждала США, что прекращение войны сейчас не приведет к «выгодному соглашению», гарантирующему безопасность арабских соседей Ирана.

Белый дом отказался комментировать публикацию агентства. Однако, напоминает AP, госсекретарь Марко Рубио еще накануне заявил, что США и их арабские союзники в Персидском заливе придерживаются единого мнения по иранскому вопросу. Трамп также подчеркивал, что все пять стран «оказывают упорное сопротивление» Ирану.