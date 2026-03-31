В Сеть слили аудиозапись разговора Лаврова и Сийярто

СМИ слили аудиозаписи разговора главы МИД России Сергея Лаврова и его венгерского коллеги Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в Евросоюзе. Об этом пишет VSquare со ссылкой на стенограмму разговоров Лаврова и Сийярто, а также разговоров Сийярто с другими российскими чиновниками.

В материале журналистов говорится, что через час после того, как 30 августа 2024 года Сийярто прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга, он получил телефонный звонок от Лаврова. Утверждается, что Лавров напомнил, что российский миллиардер Алишер Усманов хотел, чтобы его сестру, Гульбахор Исмаилову, исключили из санкционных списков ЕС, и Сийярто якобы пообещал помочь. «Дело в том, что вместе со словаками мы подаем предложение в Европейский Союз об исключении ее из списка. Мы подадим его на следующей неделе, и поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня, и мы сделаем все возможное, чтобы ее исключили из списка», – заявил тогда Сийярто.

Перед тем как положить трубку, венгерский министр рассказывал о новой штаб-квартире «Газпрома», которую он посетил в России, а также добавил: «Я всегда к вашим услугам».

Качество записи двух министров на опубликованном фрагменте позволяет предположить, что перехват мог быть осуществлен с телефона российского министра: голос Лаврова записан в лучшем качестве, чем Сийярто.

Как отмечается, усилия Сийярто по исключению Исмаиловой из санкционного списка ЕС были не единственным случаем, когда он работал над смягчением экономических санкций в отношении россиян с влиятельными связями. Исмаилова была исключена из перечня вместе с российским бизнесменом Вячеславом Моше Кантором и министром спорта страны Михаилом Дегтяревым.

Европейский дипломат, говоривший с журналистами на условиях анонимности, сказал, что Венгрия и Словакия обычно начинают переговоры с длинным списком российских имен, которых они требуют исключить из списка. «Они не используют юридических аргументов, а просто говорят, что не хотят видеть этих людей в санкционном списке по политическим причинам», – сказал он.

Кроме этого, по утверждению дипломата, во время последнего раунда переговоров о продлении санкций против РФ в марте Словакия и Венгрия продолжали давить на ЕС, чтобы также вычеркнули из списка самого Усманова. «На этот раз переговоры продолжались с вечера пятницы до утра субботы, 14 марта, когда Словакия наконец заявила, что соглашается продлить санкции, оставив имена Усманова и [Михаила] Фридмана в списке», – добавил он.

Напомним, The Washington Post ранее сообщало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предоставлял главе МИД РФ Лаврову «живые отчеты о том, что обсуждалось» на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях. Сам Сийярто впоследствии подтвердил факт звонков, утверждая, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности непосредственно влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами Евросоюза.