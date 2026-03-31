В Исмаиллы ДТП: среди погибших ребенок

Сегодня утром на участке автомагистрали Гарамарьям - Исмаиллы - Шеки, проходящем через село Топчу Исмаиллинского района, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает haqqin.az, автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял житель Габалинского района Ниджат Аскеров, съехал с дороги и перевернулся. В результате пассажиры автомобиля — 19-летняя Ламия Гурбанова и 3-летняя девочка — погибли на месте происшествия.

Еще трое пассажиров пострадали: 21-летний Рахиль Гурбанов, 5-летняя девочка и 7-летний мальчик. Все пострадавшие являются членами одной семьи.

Региональная группа пресс-службы Министерства внутренних дел сообщила haqqin.az, что по факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.