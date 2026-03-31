Италия вслед за Испанией отказала Трампу

Италия не разрешила США использовать военную базу Сигонелла на Сицилии для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, запрет исходил от итальянского министерства обороны. При этом Рим пытался сохранить решение в тайне от общественности. «Запрет неизбежно повлияет на отношения между Италией и США», - отмечает Corriere della Sera, допуская, что ситуация может привести к «дипломатическому кризису».

Запрет на использование базы Италия решила ввести после того, как узнала, что США планировали осуществить на ней посадку самолетов, которые впоследствии должны были лететь совершать атаку на Иран. «Однако никто не запрашивал разрешения и не консультировался с итальянским военным руководством, - пишет газета. - План был сообщен Риму, когда самолеты уже находились в полете».

Итальянцы узнали, что речь шла не об обычных или логистических рейсах, а о самолетах, которые непосредственно участвуют в атаке, что противоречит заключенным между Римом и Вашингтоном соглашениям.

Как сообщает газета La Sicilia, речь идет о двух истребителях F-15, «находящихся в боевой готовности». В минобороны Италии заявляют, что Вашингтон не запрашивал использование базы для наступательных операций. Но, как отмечают итальянские СМИ, Вашингтон хочет использовать базу в уведомительном порядке.

База Сигонелла на Сицилии - военная база НАТО, которая активно используется США. По данным итальянских СМИ, сейчас на базе размещены американские патрульные самолеты P-8A Poseidon, беспилотники MQ-4C Triton и RQ-4D Phoenix, которые выполняют задачи в интересах НАТО.

Ранее сообщалось, что Испания закрыла свое воздушное пространство для полетов самолетов, участвующих в войне с Ираном.