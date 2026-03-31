Решение Украины не допускать миссию ЕС к инспектированию нефтепровода «Дружба», который поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию, вызвало разногласия и разочарование в столицах стран-членов ЕС и Брюсселе. Об этом информирует Euractiv со ссылкой на дипломатические круги в ЕС.

Словами «неразумно», «загадка» и «непонятно» в дипломатических кругах описывают препятствование Киевом работе группы, направленной для инспектирования нефтепровода. «У нас нет четкого представления о том, во что играет Украина», – сказал неназванный дипломат ЕС.

Инспекционная группа ЕС, состоящая из национальных экспертов, но координируемая Еврокомиссией, уже несколько недель находится в Украине, ожидая разрешения от Киева на посещение места последней атаки на этот важный энергетический трубопровод. На данный момент такое разрешение не предоставлено.

«Если трубопровод «Дружба» будет разблокирован, выиграют все стороны», – сказал другой дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным, назвав эту задержку «загадкой».

Другие дипломаты проявляли большее понимание к Украине. «С человеческой точки зрения можно понять: зачем ремонтировать то, что финансирует военную машину другой стороны?» – сказал один из дипломатов ЕС.

«Мы в ЕС отказываемся от российского газа и нефти. Альтернативы есть. Все, что касается «Дружбы», следует рассматривать в этом контексте», – сказал третий дипломат.

20 марта Евросоюз приветствовал обязательство Украины отремонтировать разрушенный российской ракетой нефтепровод «Дружба» в течение шести недель.