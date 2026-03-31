Ссора двух братьев закончилась убийством

Накануне вечером в поселке Шаган Хазарского района Баку произошло убийство.

Как сообщает haqqin.az, на почве семейного конфликта Гисмет Теймуров, 1990 года рождения, убил своего брата, Гамета Теймурова, 1985 года рождения, выстрелив в него из дробовика. Подозреваемый в совершении убийства задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

В ответ на запрос haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что 30 марта в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Гамета Теймурова в поселке Шаган. Предварительное следствие выявило обоснованные подозрения в том, что Гисмет Теймуров умышленно убил Гамета Теймурова во время ссоры между ними.

В прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, ведется расследование.