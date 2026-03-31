Ильхам Алиев утвердил соглашения Азербайджана с Марокко и Сирией

Утверждено «Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством высшего образования, научных исследований и инноваций Королевства Марокко», подписанное 16 февраля 2026 года в городе Рабате.

Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления в силу соглашения Министерству науки и образования поручено обеспечить реализацию его положений, а Министерству иностранных дел — направить правительству Королевства Марокко уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.