Ильхам Алиев утвердил соглашения Азербайджана с Марокко и Сирией

Утверждено «Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством высшего образования, научных исследований и инноваций Королевства Марокко», подписанное 16 февраля 2026 года в городе Рабате.
Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно указу, после вступления в силу соглашения Министерству науки и образования поручено обеспечить реализацию его положений, а Министерству иностранных дел — направить правительству Королевства Марокко уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
Также утверждено «Соглашение о стратегическом партнерстве по восстановлению образовательной инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, Министерством образования Сирийской Арабской Республики и Организацией исламского мира по вопросам образования, науки и культуры». Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно указу, после вступления соглашения в силу Министерство науки и образования Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики — направить Правительству Сирийской Арабской Республики и Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.