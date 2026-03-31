Малайзийские танкеры будут освобождены от уплаты пошлины за проход через Ормузский пролив, сообщил министр транспорта страны Энтони Локе.
«Посол Ирана упомянул, что с малайзийских судов не взимается никакая пошлина», — передает его слова Bloomberg.
По словам министра, это связано с дружественными отношениями Малайзии и Ирана.
Ормузский пролив сейчас закрыт для США, Израиля и их союзников. Энергообмен через пролив открыт для «дружественных» Ирану стран. Иран стал взимать пошлины за проход судов через Ормузский пролив, организовав «безопасный коридор» для одобренных перевозчиков.