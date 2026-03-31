Путин примет Пашиняна

Президент России Владимир Путин завтра, 1 апреля, проведет в Москве переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он прибывает в Россию с рабочим визитом.

На повестке переговоров — текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, а также актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности, развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Пресс-служба правительства Армении также распространила сообщение о рабочем визите Пашиняна и ожидаемой встрече с президентом России.