Трое арестованных из-за инцидента с Пашиняном

В Армении возбуждено уголовное дело в отношении трех лиц по инциденту в церкви Святой Анны, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.

По ее словам, в рамках предварительного следствия одному из фигурантов предъявлено обвинение в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную или политическую деятельность должностного лица, второму гражданину - содействие в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную или политическую деятельность должностного лица, а третьему - организация хулиганства и вмешательства в законную служебную или политическую деятельность должностного лица.

29 марта армянские СМИ сообщили об инциденте во время литургии в церкви Святой Анны. Когда премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении охраны направлялся к выходу, один из присутствующих попытался приблизиться к нему, произнеся фразу: «Не смотри на меня так!» Второй сзади попытался ударить Пашиняна. На попытки охранников оттащить мужчин глава Кабмина Армении сказал: «Успокойтесь». Позже в связи с инцидентом были задержаны три человека.