В Чехии задержали подозреваемого в нападении на «Русский дом» в Праге. В местной полиции сообщили, что это иностранец. Мужчина сам сдался властям и признался, что планировал атаку с лета прошлого года.

Свои мотивы задержанный не пояснил.

На днях здание «Русского дома» в Праге забросали бутылками с зажигательной смесью.

По словам руководителя учреждения Игоря Гиренко, неизвестные пытались попасть в окна библиотеки. В общей сложности в здание были брошены шесть бутылок коктейля Молотова, из которых взорвалась только половина.