В Азербайджане воздух прогреется до 25 градусов

1 апреля температура воздуха в Азербайджане достигнет 25° тепла. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в отдельных местах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10–12°, днем - 16–21° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75–85 %.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки. Местами будет наблюдаться туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7–12°, днем - 20–25° тепла, в горах ночью - 0–5°, днем - 10–15°, местами до 18° тепла.