Госдеп воздержался, Европа критикует

«США уважает суверенное право Израиля принимать собственные законы и устанавливать наказания для лиц, признанных виновными в терроризме. Мы верим, что подобные меры будут основаны на справедливом судебном разбирательстве с соблюдением всех юридических гарантий», – говорится в заявлении.

Госдепартамент США воздержался от критики закона о смертной казни для террористов, принятом Кнессетом (парламент Израиля) во втором и третьем чтении 29 марта.

В то же время генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назвал смертную казнь юридическим анахронизмом, несовместимым с современными стандартами прав человека.

Ранее в преддверии принятия закона министерства иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании выступили с совместным заявлением: «Особенно мы озабочены де-факто дискриминирующим характером этого законопроекта. Принятие законопроекта поставит под сомнение приверженность Израиля уважению принципов демократии».

Накануне Кнессет одобрил внесенные ультраправыми партиями Израиля поправки в Уголовный кодекс, которые расширяют сферу применения смертной казни для террористов. ЕС и правозащитники призывали их отозвать эти изменения.

Смертная казнь в Израиле существует за совершение некоторых преступлений. Согласно действующему законодательству, она может применяться к нацистским преступникам или их пособникам, имевшим непосредственное отношение к массовым убийствам евреев во времена Второй мировой войны. Под это наказание также подпадают те, кто признан виновным в совершении особо тяжких деяний, таких как государственной измена, военные преступления, геноцид, преступления против человечности.