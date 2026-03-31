Прокуратура расследует предполагаемое изнасилование

Некоторые СМИ и пользователи социальных сетей распространили информацию об изнасиловании, совершенном в июле прошлого года в Дашкесанском районе в отношении женщины, 1961 года рождения, мужчиной, 2000 года рождения.

В пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что в Дашкесанской районной прокуратуре было проведено расследование, осмотрено место преступления, собраны вещественные доказательства, имеющие важное значение для дела, установлен круг необходимых лиц и получены их показания, также были назначены соответствующие экспертизы и получены экспертные заключения по делу.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 149.1 (изнасилование) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время ведется предварительное следствие по делу.

«Все обстоятельства уголовного дела тщательно, полно и объективно расследуются, общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования», — говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.