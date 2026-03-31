Убиты миротворцы. Совбез созывает экстренное заседание

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили, что двое их сотрудников погибли в понедельник в результате взрыва, еще один погиб в воскресенье, когда по позициям сил попал снаряд, передает Euronews. В настоящее время ООН проводится расследование инцидента. Пока не установлено, кто несет ответственность за случившееся.

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание во вторник по просьбе Франции после того, как официальные лица заявили, что три миротворца ООН на юге Ливана были убиты менее чем за 24 часа.

Жан-Пьер Лакруа, заместитель генерального секретаря по операциям в пользу мира, заявил, что все три погибших миротворца были из индонезийской армии.

Осудив «чудовищные» нападения, министр иностранных дел Индонезии Сугионо заявил во вторник, что обсудил произошедшее с главой ООН Антониу Гутерришем и попросил созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также провести «быстрое, тщательное и прозрачное расследование».

Министерство обороны Индонезии в своем письменном заявлении сообщило, что еще двое солдат получили серьезные ранения на фоне активизации боевых действий в Ливане.

Израильская армия заявила, что ей известны сообщения о двух случаях гибели миротворцев ВСООНЛ. ЦАХАЛ заявил, что изучает их, чтобы определить, стали ли эти смерти результатом действий «Хезболлы» или израильского огня, отметив, что «эти инциденты произошли в зоне активных боевых действий».

Жанин Хеннис-Плассхарт, специальный координатор ООН по Ливану, выступила с заявлением, в котором говорится, что гуманитарные последствия на юге Ливана, где развернулись боевые действия между Израилем с «Хезболлой», достигли катастрофических масштабов. Она уточнила, что три миротворца ООН и девять ливанских парамедиков, погибших за последние несколько дней, являются частью общего числа погибших, которое на сегодняшний день составляет более 1240 человек, в то время как более одного миллиона человек остаются перемещенными лицами.