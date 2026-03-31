Дрон атаковал здание правительства Белгорода: ранен чиновник

Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, поврежден фасад здания. В результате атаки осколочные ранения ног, живота и руки получил начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Скорая помощь забрала его в больницу.

Ранее городские телеграм-каналы сообщали со ссылкой на местных жителей о звуках взрывов в центре Белгорода.

Украинские военные не комментировали удар по правительственному зданию в Белгороде. Город практически каждый день атакуют украинские дроны.