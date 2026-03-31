Север Азербайджана под ударом природной стихии

фото; видео
Ульвия Худиева, собкор
14:53 1912

В северных районах Азербайджана из-за последних ливневых дождей повысился уровень воды в реках, сели и паводки доставили проблемы жителям сел, расположенных вдоль берегов.

В селе Ханага Губинского района сель привел дороги в негодность, связь с районным центром прервана. Жители сообщили, что многие дороги стали непроходимыми, автомобильное сообщение закрыто. «Река Джагаджуг вышла из берегов, дорога к мосту и окрестности моста разрушены», — отметили они.

Ханага — одно из горных сел Губы. После разрушения дороги, соединяющей село с районным центром, жители оказались в беспомощном состоянии.

Также от дождей пострадали села Бад, Багчалы, Джадары, Джиндар, Дяхня, Гюнеймяхля, Гаджиагалар, Ханага, Кялябаг, Галагах, Гамгам, Мяджкяхаджя, Нойдюн, Пюстягасым, Рустов, Софикянд, Шудуг, Екдар и другие. Село Ханага находится в административном ведении муниципалитета Рустов. В сельском муниципалитете сообщили haqqin.az, что сели сошли в основном в прибрежные села, дороги разрушены. В настоящее время в селе Ханага возможно пешее передвижение, в ближайшие часы начнется очистка и восстановление дорог с привлечением техники.

В результате разлива реки Шабранчай пострадали многие села Шабрана, в том числе село Рахимли. Хозяйства и сады, принадлежащие сельчанам, остались под водой.

Также в Хачмазе из-за разлива реки Агчай затоплены многие села, в селе Джинатай под водой оказались дома, дворы и хозяйства.

В Губе, Гусаре, Шабране, Хачмазе и Сиязани в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий селя. По предварительной информации, во многих селах выведены из строя дороги, разрушены мосты, затоплены хозяйства. В некоторых селах уровень воды, затекшей во дворы и дома, достиг 40-50 см. В социальных сетях распространились многочисленные кадры, демонстрирующие масштабы ущерба. Однако официального заявления о масштабах нанесенного ущерба пока нет.

