USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Италия хочет турецкие беспилотники на свой флагман

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
15:01 1098

Италия рассматривает возможность закупки турецких ударных беспилотников Bayraktar TB3 для оснащения авианосца Cavour. Об этом заявил начальник штаба ВМС Италии адмирал Джузеппе Берутти Берготто, выступая в парламенте страны.

По его словам, интерес к беспилотникам возник после демонстрации возможностей аппаратов, разработанных турецкой компанией Baykar. В частности, были показаны кадры взлета и посадки Bayraktar TB3 с борта универсального десантного корабля TCG Anadolu.

Берготто отметил, что возможная закупка может быть реализована через сотрудничество с итальянской компанией Leonardo, с которой Baykar ранее подписала соглашение. Предполагается, что именно через нее будет осуществляться интеграция беспилотников на Cavour.

Авианосец Cavour является флагманом ВМС Италии и способен нести истребители пятого поколения F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а также вертолеты. Турецкий TCG Anadolu изначально также проектировался под F-35, однако после исключения Турции из программы был переориентирован на использование беспилотников.

Дополнительный интерес к TB3 вызвали его испытания в рамках учений Steadfast Dart 2026, прошедших в Балтийском море. В ходе маневров беспилотники продемонстрировали возможность автономного взлета и посадки с корабля, а также выполнение ударных задач.

Bayraktar TB3 является развитием модели Bayraktar TB2, которая ранее применялась в конфликтах в Карабахе, Украине, Ливии и Сирии. В феврале Индонезия стала первым иностранным заказчиком новой платформы.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться