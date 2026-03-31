Италия хочет турецкие беспилотники на свой флагман

Италия рассматривает возможность закупки турецких ударных беспилотников Bayraktar TB3 для оснащения авианосца Cavour. Об этом заявил начальник штаба ВМС Италии адмирал Джузеппе Берутти Берготто, выступая в парламенте страны.

По его словам, интерес к беспилотникам возник после демонстрации возможностей аппаратов, разработанных турецкой компанией Baykar. В частности, были показаны кадры взлета и посадки Bayraktar TB3 с борта универсального десантного корабля TCG Anadolu.

Берготто отметил, что возможная закупка может быть реализована через сотрудничество с итальянской компанией Leonardo, с которой Baykar ранее подписала соглашение. Предполагается, что именно через нее будет осуществляться интеграция беспилотников на Cavour.

Авианосец Cavour является флагманом ВМС Италии и способен нести истребители пятого поколения F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а также вертолеты. Турецкий TCG Anadolu изначально также проектировался под F-35, однако после исключения Турции из программы был переориентирован на использование беспилотников.

Дополнительный интерес к TB3 вызвали его испытания в рамках учений Steadfast Dart 2026, прошедших в Балтийском море. В ходе маневров беспилотники продемонстрировали возможность автономного взлета и посадки с корабля, а также выполнение ударных задач.

Bayraktar TB3 является развитием модели Bayraktar TB2, которая ранее применялась в конфликтах в Карабахе, Украине, Ливии и Сирии. В феврале Индонезия стала первым иностранным заказчиком новой платформы.