Испания недовольна: конца и края войне нет

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес не видит «ни конца» войны на Ближнем Востоке, ни его четких целей.

«Конца не видно в двойном смысле: временного конца,... ни ясных целей», - сказал Альбарес в интервью радиостанции Radio Euskadi.

По его словам, «с самого первого дня Испания призывает к деэскалации, возвращению за стол переговоров и диалогу».

«Будем надеяться, что посредничество Пакистана с Саудовской Аравией, Турцией, Египтом... сможет принести результаты, но в то же время мы наблюдаем скопление военных сил в регионе, что не сулит ничего хорошего», - добавил глава МИД Испании.