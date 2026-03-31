Проливные дожди активизировали оползневые зоны в Баку

В результате интенсивных дождей на прошлой неделе во многих районах Азербайджана, включая Баку, активизировались зоны оползней.

Председатель правления Агентства геологической разведки при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев сообщил, что в оползневых зонах идет наблюдение Оперативной мониторинговой группой.

На основе полученных результатов мониторинга начата подготовка превентивных мер, которые должны быть приняты совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям. В ходе мониторинга активность оползневых процессов зафиксирована на территории поселка Зых Хатаинского района и поселка Бадамдар Сабаильского района Баку.

В Бадамдарской оползневой зоне наблюдаются локальные проседания и размывы. Однако эти процессы не интенсивны, и оцениваются как слабоактивные. В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям принимает соответствующие превентивные меры на этой территории. Одновременно в некоторых локальных районах справа и слева от центральной дороги поселка обнаружены элементы оползня, проседания и обрушения.

В настоящее время Оперативная группа мониторинга продолжает наблюдение за оползневыми районами. На основе предварительной информации определены основные направления превентивных мер, которые необходимо реализовать, они переданы соответствующим структурам.