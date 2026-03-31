Путин не покидает Москву

Президент России Владимир Путин с начала года значительно сократил число своих публичных мероприятий и фактически перестал ездить в регионы, пишут российские СМИ. По подсчетам, в январе–марте глава российского государства появлялся на публике почти на четверть реже, чем в тот же период год назад. Даже с учетом «консервов» — встреч, записанных заранее и выпускаемых под видом актуальных, падение составляет около 20%.

По сравнению с предвыборным 2024 годом активность Путина сократилась почти вдвое: со 107 до 54 мероприятий. В прошлом году, а также до войны и ковида президент тоже проводил намного больше встреч, чем сейчас.

Упало и число поездок в регионы России: за три месяца Путин покидал Москву лишь один раз — для участия в мероприятиях в Санкт-Петербурге. В прошлом году за тот же период он посетил Петербург, Мурманск и Тольятти. В 2024 году региональных поездок было 13, в 2019-м — восемь. Причины снижения публичности официально не объясняются.

«Путин, конечно же, не думает, что он стал менее активен, и не замечает этого», — рассказал журналистам близкий к Кремлю. Организацией публичных мероприятий и формированием имиджа президента занимается его администрация, но, по словам источника, она «давно работает на расслабоне».

Отмечается, что в Кремле давно ориентируются на личное удобство президента, а не на публичную повестку и тем более общественные запросы.

Падение активности Путина стало особенно заметным из-за отсутствия его реакции на резонансные внутренние события — от массового изъятия и уничтожения скота в Новосибирской области до блокировок интернета и связи по всей России.

Дистанцирование от непопулярных решений — привычная тактика Кремля, призванная уберечь имидж президента от негативных ассоциаций, отмечают российские СМИ, но в условиях роста недовольства и отсутствия тех, на кого можно было бы переложить ответственность, она работает все хуже.

На этом фоне государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал падение рейтингов власти: уровень одобрения деятельности Путина и доверия к нему опустился до минимума с начала войны, а поддержка «Единой России» — до самого низкого значения с декабря 2021 года.