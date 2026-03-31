Французам и британцам досталось от Трампа: «Идите и добывайте свою собственную нефть»

«Франция не позволяла самолетам, направляющимся в Израиль и загруженным военными припасами, пролетать над французской территорией. Франция была крайне недостаточна в отношении «Иранского мясника», который был успешно ликвидирован! США запомнят!» — написал Трамп.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Францию за отказ разрешить самолетам, доставляющим военные грузы в Израиль, пересекать свое воздушное пространство, о чем он написал в посте в Truth Social.

Президент США Дональд Трамп призвал страны, столкнувшиеся с нехваткой авиационного топлива из-за перебоев в работе Ормузского пролива, обеспечить поставки самостоятельно, одновременно критикуя позицию Соединенного Королевства в отношении конфликта с Ираном.

«Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо из-за Ормузского пролива, таким как Великобритания, которая отказалась вмешиваться в разгром Ирана, у меня есть для вас предложение: во-первых, покупайте у США, у нас его предостаточно, и во-вторых, наберитесь смелости, отправляйтесь в пролив и просто возьмите его», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США также заявил, что этим странам надо научиться бороться за себя.

«США больше не смогут вам помочь, так же как вы не помогли нам. Иран, по сути, уничтожен. Самое сложное уже позади. Идите и добывайте свою собственную нефть!» — добавил Трамп.