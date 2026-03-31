В ОАЭ облавы на КСИРовцев

В Объединенных Арабских Эмиратах были задержаны десятки владельцев пунктов обмена валюты, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Как сообщили источники Iran International, это произошло на фоне роста напряженности после атак со стороны исламской республики.

По данным источников, задержанные сотрудничали с финансовыми структурами, подконтрольными Ирану, включая компании, связанные с КСИР, и помогали осуществлять денежные переводы в их интересах.

Сообщается, что деятельность компаний, связанных с арестованными, была прекращена, а их офисы закрыты.

Кроме того, власти ОАЭ вызвали ряд других валютных дилеров и предписали им покинуть страну, добавили источники.