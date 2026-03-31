Арабы могут потерять почти $200 млрд

Арабские страны могут потерять почти $200 млрд из-за ближневосточного конфликта, что нанесет серьезный удар по экономическому росту в регионе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Программы развития ООН (ПРООН).

Кратковременная военная эскалация на Ближнем Востоке может привести к глубоким и широкомасштабным социально-экономическим последствиям для всех арабских государств, полагают эксперты.

Уровень безработицы в регионе может вырасти, по их оценке, на целых четыре процентных пункта, что приведет к потере около 3,6 млн рабочих мест и обнищанию около 4 млн человек.

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия - потеряют, согласно их расчетам, более 5,2% ВВП.