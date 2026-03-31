Мощный взрыв на нефтезаводе в Татарстане: есть погибший, десятки раненых, закрылся аэропорт

На заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане прогремел взрыв, пишут российские СМИ. Погиб один человек, как минимум 50 пострадали.

13 раненых в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации. 7 человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Нижнекамске. Их поиском занимаются спасательные службы.

Предварительной причиной взрыва называют сбой в работе оборудования.

Специалисты аккредитованных лабораторий проводят мониторинг качества атмосферного воздуха. Всех сотрудников предприятия эвакуировали. В аэропорту Нижнекамска введены ограничения на прием и вылет воздушных судов.

Сегодня сообщалось, что на окраинах Казани прогремели громкие взрывы. Очевидцы сообщили о ярких вспышках в небе, после которых в некоторых домах одного из районов наблюдались перебои с электричеством.