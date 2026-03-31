Обломки иранской ракеты упали у посольства Украины в Израиле

Части иранской кассетной ракеты упали примерно в 30 метрах от посольства Украины в Израиле, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во вторник в X.

«Сегодня утром части иранской кассетной ракеты упали примерно в 30 метрах от посольства Украины в Израиле. К счастью, посетители находились внутри, никто не пострадал», – сообщил Сибига.

Как отметил глава МИД Украины, «этот инцидент еще раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу всем в регионе». «Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и базовые нормы человеческой жизни», – отметил министр.

«Важно, чтобы все были объединены в защите жизни от такого террора. Украина вносит свой вклад. И давление на режимы в Тегеране и Москве должно постоянно усиливаться», - подчеркнул Сибига.