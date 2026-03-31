Союз кинематографистов Азербайджана об избрании нового председателя

Новый председатель Союза кинематографистов Азербайджана будет избран после сороковин народного артиста Расима Балаева. Об этом сообщили в Союзе.

Отмечено, что до этого времени не будет предпринято никаких организационных шагов: «Согласно уставу, оперативные вопросы в организации решает секретариат. После сороковин будут организационные шаги, в соответствии с уставом председателя изберут на общем съезде».

Напомним, покойный народный артист Расим Балаев был избран председателем Союза кинематографистов Азербайджана в 2024 году.