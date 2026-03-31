Сумгаит не может оправиться от последствий дождя

В поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгаита после проливных дождей вышла из берегов канава, в результате чего затопило дома в жилом массиве Ширван. Жители сообщают, что, несмотря на прекращение дождя, ситуация не изменилась, а в некоторых местах глубина воды достигает полуметра.

Один из местных жителей, Расул Мирзаев, отметил, что затопление домов после выхода канала из берегов заняло всего несколько минут. Люди не успели вынести даже одежду, а многим пришлось ночевать на крышах.

«Бытовая техника и личные вещи уничтожены, мы едва спаслись сами. Напор воды был настолько сильным, что она заполнила первые этажи домов. Хотя из некоторых зданий воду откачали, дворы все еще остаются затопленными», — делятся жители.

Вода также привела в негодность дороги, а на участках, где она отступила, образовался слой ила. По словам жителей, за последние несколько лет они не сталкивались с подобным. В некоторых местах треснули заборы. В социальных сетях распространяются кадры разрушений в домах, проданных маклерами. Однако связаться с муниципалитетом поселка или представительством исполнительной власти для обсуждения ущерба не удалось.

В Службе объединенного водоснабжения крупных городов сообщили haqqin.az, что Сумгаитское управление водоканала привлекло технику к разлившемуся каналу, и сейчас ведутся работы по его очистке. Работы будут продолжены и в ближайшие дни.