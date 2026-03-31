В Иране идет война «за нефть и доллары»

Сопредседатель ультраправой партии «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла заявил, что война в Иране – это война за нефть и доллары.

«Эти войны не связаны со свободой и миром. Они связаны с нефтью и долларом. Сами власти США заявляют, что Иран не собирался нападать и не был близок к созданию ядерной бомбы. Так в чем же цель этой войны? Мы против вмешательства во внутренние дела других государств, потому что видим результат: смерть, разрушения, дорогостоящие энергоносители, беженцы. Мы не будем ввязываться в чужие войны. Мы хотим держаться от них подальше», - сказал он.