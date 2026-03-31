Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...
Глава Пентагона: Ближайшие дни могут стать решающими

17:05 1541

Переговоры с Ираном продолжаются и остаются активными, заявил министр обороны США Пит Хегсет. «Переговоры очень реальны, они продолжаются, они активны и набирают силу», — сказал он.

По словам Хегсета, ближайшие дни могут стать решающими для развития ситуации. Он подчеркнул, что Иран располагает ограниченными возможностями для военных действий, хотя продолжит ракетные пуски.

«Да, они все еще будут запускать некоторые ракеты, но мы их собьем», — заявил министр.

Он также призвал Тегеран к заключению соглашения, подчеркнув, что президент Дональд Трамп «не блефует» и не намерен отступать.

«Если Иран проявит мудрость, он заключит сделку», — отметил Хегсет.

Министр заявил, что в Иране произошли изменения во власти, и новое руководство, по его мнению, должно учитывать текущую ситуацию.

«Смена режима произошла. Этот новый режим должен быть мудрее, чем предыдущий», — сказал он.

По его словам, условия возможного соглашения уже доведены до иранской стороны, и решение остается за Тегераном.

Хегсет также отметил, что в случае отказа от переговоров Пентагон продолжит военные действия с большей интенсивностью.

«Если Иран не готов, Министерство обороны США продолжит действовать с еще большей интенсивностью», — заявил он.

Он отметил, что удары США оказывают влияние на боеспособность иранских сил.

«Наши удары подрывают моральный дух иранской армии, что приводит к массовым дезертирствам и нехватке ключевого персонала», — сказал Хегсет.

Министр добавил, что американские военные на Ближнем Востоке выступают за расширение масштабов операций.

«Наши военные хотят больше бомб, больше целей, чтобы завершить задачу», — заявил он.

Также Хегсет обвинил Китай и Россию в передаче Ирану разведывательной информации, отметив, что США отслеживают подобные действия.

Говоря о военных возможностях, он подчеркнул, что у США есть различные варианты действий.

«Наш противник считает, что есть 15 разных способов, которыми мы можем нанести удар с помощью наземных войск, и такие способы действительно есть. Мы могли бы уничтожить их (иранцев), если бы нам это понадобилось, но, возможно, нам вообще не придется использовать их (наземные войска). Смысл в том, чтобы быть непредсказуемыми», — добавил министр.

