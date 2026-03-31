Фермеры приехали к Путину: Прекратите убийство скота

Фермеры из Новосибирской, Архангельской, Волгоградской, Омской областей и Удмуртии (Россия) приехали в Москву, чтобы потребовать от президента Владимира Путина остановить массовое изъятие и уничтожение скота в регионах. Под эгидой «Всероссийского аграрного совета» активисты собрали более 31,3 тыс. подписей для передачи в приемную главы государства и еще семь инстанций, сообщается в телеграм-канале организации.

«Может быть, что-то сдвинется все-таки у нас с мертвой точки, и наш президент нас услышит — всю страну, что происходит с сельским хозяйством, что нас уничтожают просто во всех регионах России. Сколько можно уже терпеть? Почему мы должны молчать?» — заявила одна из пострадавших. По ее словам, возмущению людей нет предела «от такого беззакония».

Другая россиянка, фермер с 30-летним стажем, пожаловалась, что власти уничтожили весь «совершенно здоровый» скот, пока ее не было дома. «Если нам президент наш не поможет, то кто поможет? Я уже пришла в последнюю, можно сказать, инстанцию. Нас оставили без средств к существованию, бомжами. В нашей деревне всех вырезали. Деревня стоит вымершая, как пустыня: никто не мычит, не хрюкает», — отметила она.

В феврале — марте 2026 года в Новосибирской области и ряде других субъектов Российской Федерации по заявлению властей и надзорных органов произошла вспышка пастереллеза (бактериальной инфекции, вызываемой Pasteurella multocida) и бешенства среди крупного рогатого скота. Сообщения о вспышке заболеваний привели к введению режима чрезвычайной ситуации и массовому принудительному изъятию животных (преимущественно из личных подсобных и фермерских хозяйств) с последующим их умерщвлением и сожжением туш.

Официальные данные указывают на пять очагов пастереллеза и 42 очага бешенства в Новосибирской области; экстренные меры для разрешения ситуации — карантин, запрет на перемещение скота и продукции, сжигание туш.