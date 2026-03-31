Украина направила Израилю запрос об экстрадиции Миндича

В Офисе генерального прокурора (ОГП) Украины сообщили, что направили запрос о выдаче бизнесмена Тимура Миндича в соответствующее ведомство Израиля. Об этом в комментарии «УНН» сообщила спикер Офиса генпрокурора Марьяна Гаевская.

Ранее главный детектив по делу Миндича Александр Абакумов сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) передало все необходимые документы для запуска процедуры экстрадиции в ОГП.

Однако, как сообщила Гаевская, процесс затормозился из-за выявления и необходимости устранения определенных недостатков в документах, предоставленных НАБУ.

«После поступления ходатайства НАБУ о выдаче лиц в Украину при их проработке выявлен ряд процессуальных и технических недостатков. В рабочем порядке Офис генерального прокурора совместно с НАБУ обработали и доукомплектовали 24 тома материалов, а также подготовили и перевели текст запроса. После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Государства Израиль», – сообщила пресс-секретарь.

10 ноября НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная полиция) сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО «НАЭК «Энергоатом». Операция получила название «Мидас».

В НАБУ при этом обнародовали «пленки» по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена.