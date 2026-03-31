Иран объяснился с Турцией

Утверждения о запуске баллистической ракеты из Ирана в сторону Турции являются необоснованными.

Как сообщает агентство Fars, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Аракчи отметил, что Иран привержен принципам добрососедства, уважает суверенитет и территориальную целостность Турции и готов к совместному техническому сотрудничеству для расследования возможных инцидентов.

Отметим, согласно информации Министерства национальной обороны Турции, ракета, запущенная из Ирана в направлении Турции, была нейтрализована.