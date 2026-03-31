Нетаньяху о тайных переговорах с арабами: Иран захватит вас

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводил тайные переговоры с лидерами арабских стран, на которых обсуждалось потенциальное нападение Ирана на эти государства.

«Мы создаем альянсы с арабскими странами, которые говорят о совместной борьбе на нашей стороне. Раньше у меня были тайные переговоры с арабскими лидерами. Я говорил им: «Как только Иран сможет, он захватит вас и свергнет ваши королевства». Тогда они не совсем осознавали это - сегодня они понимают», - сообщил израильский премьер на заседании правительства.

Нетаньяху также отметил, что европейские лидеры проявляют слабость: в частных разговорах они признают понимание ситуации, но боятся действовать против Ирана. Израиль же, по его мнению, «действует без страха». Он добавил, что это уже меняет стратегический баланс, позволяя создавать союзы, которые ранее казались невозможными.