Россия считает потери Европы

Военная кампания Израиля и США против Ирана привела к сокращению добычи нефти в мире на 2,2 млн баррелей в сутки, поставки в Европу и Азию сократились на 40%. Такие цифры привел заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов на брифинге.

«Добыча нефти сокращена на 2,2 млн баррелей в сутки. В результате снижены поставки в Европу и Азию на 40% от плановых», - сказал он.

По утверждению Венедиктова, последствия кризиса на Ближнем Востоке уже ощутили на себе почти во всех странах мира: «Вводятся меры по сокращению потребления электроэнергии. Растет стоимость проезда в общественном транспорте и цены на продукты питания. Применяются особые механизмы, направленные на сдерживание цен на топливо, ложащиеся дополнительным бременем для госбюджетов».