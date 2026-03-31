Прекращение войны на Ближнем Востоке: у Китая и Пакистана есть план

По информации зарубежных СМИ, встреча состоялась на фоне того, что в последние недели Пакистан позиционирует себя как посредник в войне с Ираном, проведя на минувшей неделе переговоры в Исламабаде с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией и содействуя непрямым обменам между Ираном и Соединенными Штатами.

Министр иностранных дел Китая Ван И и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар встретились 31 марта для обсуждения ситуации в регионе и выработки совместной стратегии деэскалации.

В своем заявлении Пакистан и Китай настоятельно призвали к немедленному прекращению боевых действий и приложить максимум усилий для предотвращения дальнейшей эскалации. Главы МИД Китая и Пакистана подчеркнули, что гуманитарная помощь должна беспрепятственно доставляться во все пострадавшие от войны районы.

Пекин и Исламабад также подчеркнули необходимость как можно скорее начать мирные переговоры, отметив, что диалог и дипломатия являются единственными жизнеспособными средствами разрешения конфликтов.

Они призвали к защите суверенитета, территориальной целостности, национальной независимости и безопасности Ирана и его арабских соседей.

В рамках инициативы была подчеркнута важность защиты гражданского населения и невоенных объектов, также содержался призыв ко всем сторонам немедленно прекратить атаки на гражданское население и инфраструктуру.

В инициативе подчеркивается приверженность международному гуманитарному праву и особо предостерегается от нанесения ударов по критически важным объектам, включая энергетические, опреснительные и электростанции, а также АЭС.

Китай и Пакистан также обратили внимание на безопасность морских путей, назвав Ормузский пролив жизненно важным глобальным судоходным маршрутом для товаров и энергоносителей. Они призвали к принятию мер по обеспечению безопасности судов и экипажей в этом районе, содействию безопасному проходу гражданских и коммерческих судов и скорейшему восстановлению нормального транзита через пролив.

Обе страны подтвердили приоритет Устава Организации Объединенных Наций. Они призвали к усилиям по поддержке всеобъемлющей рамочной программы мирного урегулирования и достижению прочного мира на основе международного права и принципов Устава ООН.