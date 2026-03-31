Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...
Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...

«У Украины есть два месяца»: новый ультиматум России

Россия в рамках переговоров требует от Украины вывести войска из Донецкой области в течение двух месяцев, угрожая, что в противном случае ее требования изменятся. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Они говорят американской стороне: сейчас новые сроки — через два месяца захватят восток нашего государства, захватят Донбасс. И поэтому у Украины есть два месяца, чтобы уйти. И тогда война закончится. А если Украина не уйдет, то Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что цели России понятны, но, по его мнению, они не смогут достичь этого за два месяца, поэтому они оказывают давление.

«Я считаю, что сегодня Россия давит на Америку. Я считаю, что Америка может давить на Россию. Сегодня Россия давит на Америку, потому что приближается момент midterm election [промежуточные выборы]. Приближается этот момент, понятно, что США надо делать разные шаги, внутренние, политически внешние. Мы очень надеемся на переговорном треке все же вернуть вопрос в логику, а не в эмоциональность России, которая реагирует уже на все», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что «удивлен», что можно верить в то, что война или ее активная фаза закончится, если Украина покинет Донбасс.

Ранее Зеленский сообщал, что команда президента США Дональда Трампа стремится завершить войну, но видит единственный путь в уступках Украины, что несет риски для ее безопасности. В интервью Reuters, опубликованном 25 марта, Зеленский сказал, что Соединенные Штаты согласны предоставить Украине гарантии безопасности при условии, что Силы обороны выйдут из Донбасса. 27 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова Зеленского о требовании США вывести украинские войска с Донбасса в обмен на гарантии безопасности являются «ложью». Он подчеркнул, что Вашингтон не ставил таких условий и не требовал от Украины уступок территориями, а гарантии безопасности возможны только после завершения войны. 28 марта украинский лидер в ответ заявил, что США рассматривают предоставление гарантий безопасности Украине только после завершения войны, в том числе при условии вывода войск с Донбасса, но отрицал, что речь идет о прямом давлении с их стороны.

Зеленский неоднократно подчеркивал, что позиция Украины по территориальным вопросам не изменилась. Киев не согласится отдать России Донецкую и Луганскую области.

Статус Донбасса — ключевой вопрос в трехсторонних переговорах Украины, России и США. Представители сторон ранее неоднократно давали понять, что нашли компромисс практически по всем остальным вопросам.

Из-за войны США и Израиля с Ираном официальные переговоры поставлены на паузу, так как спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сейчас в основном занимаются урегулированием конфликта на Ближнем Востоке. При этом двусторонние контакты американцев с украинцами и россиянами сохраняются.

Трамп: Еще не время завершать войну...
Трамп: Еще не время завершать войну...
Трамп: Еще не время завершать войну... фото; обновлено 19:55
19:55 2351
Посол России знает, где находится Моджтаба Хаменеи
Посол России знает, где находится Моджтаба Хаменеи
19:09 1184
Страны НАТО взбунтовались: и Франция закрыла небо для американских самолетов
Страны НАТО взбунтовались: и Франция закрыла небо для американских самолетов обновлено 18:15
18:15 5054
Прекращение войны на Ближнем Востоке: у Китая и Пакистана есть план
Прекращение войны на Ближнем Востоке: у Китая и Пакистана есть план
18:47 1181
Трамп ждет в гости Карла III
Трамп ждет в гости Карла III ФОТО
17:57 1478
Нетаньяху о тайных переговорах с арабами: Иран захватит вас
Нетаньяху о тайных переговорах с арабами: Иран захватит вас
17:51 2028
Глава МИД Венгрии не видит ничего плохого в переговорах с Лавровым
Глава МИД Венгрии не видит ничего плохого в переговорах с Лавровым АУДИО; обновлено 17:51
17:51 5054
Украина направила Израилю запрос об экстрадиции Миндича
Украина направила Израилю запрос об экстрадиции Миндича
17:25 1403
Евросоюз не может справиться с Венгрией
Евросоюз не может справиться с Венгрией обновлено 17:13
17:13 4533
Мощный взрыв на нефтезаводе в Татарстане: есть погибший, десятки раненых, закрылся аэропорт
Мощный взрыв на нефтезаводе в Татарстане: есть погибший, десятки раненых, закрылся аэропорт видео
16:16 4352
Сумгаит не может оправиться от последствий дождя
Сумгаит не может оправиться от последствий дождя
16:49 2336
