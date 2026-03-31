«У Украины есть два месяца»: новый ультиматум России

«Они говорят американской стороне: сейчас новые сроки — через два месяца захватят восток нашего государства, захватят Донбасс. И поэтому у Украины есть два месяца, чтобы уйти. И тогда война закончится. А если Украина не уйдет, то Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия», — сказал Зеленский.

Россия в рамках переговоров требует от Украины вывести войска из Донецкой области в течение двух месяцев, угрожая, что в противном случае ее требования изменятся. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент добавил, что цели России понятны, но, по его мнению, они не смогут достичь этого за два месяца, поэтому они оказывают давление.

«Я считаю, что сегодня Россия давит на Америку. Я считаю, что Америка может давить на Россию. Сегодня Россия давит на Америку, потому что приближается момент midterm election [промежуточные выборы]. Приближается этот момент, понятно, что США надо делать разные шаги, внутренние, политически внешние. Мы очень надеемся на переговорном треке все же вернуть вопрос в логику, а не в эмоциональность России, которая реагирует уже на все», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что «удивлен», что можно верить в то, что война или ее активная фаза закончится, если Украина покинет Донбасс.

Ранее Зеленский сообщал, что команда президента США Дональда Трампа стремится завершить войну, но видит единственный путь в уступках Украины, что несет риски для ее безопасности. В интервью Reuters, опубликованном 25 марта, Зеленский сказал, что Соединенные Штаты согласны предоставить Украине гарантии безопасности при условии, что Силы обороны выйдут из Донбасса. 27 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова Зеленского о требовании США вывести украинские войска с Донбасса в обмен на гарантии безопасности являются «ложью». Он подчеркнул, что Вашингтон не ставил таких условий и не требовал от Украины уступок территориями, а гарантии безопасности возможны только после завершения войны. 28 марта украинский лидер в ответ заявил, что США рассматривают предоставление гарантий безопасности Украине только после завершения войны, в том числе при условии вывода войск с Донбасса, но отрицал, что речь идет о прямом давлении с их стороны.

Зеленский неоднократно подчеркивал, что позиция Украины по территориальным вопросам не изменилась. Киев не согласится отдать России Донецкую и Луганскую области.

Статус Донбасса — ключевой вопрос в трехсторонних переговорах Украины, России и США. Представители сторон ранее неоднократно давали понять, что нашли компромисс практически по всем остальным вопросам.

Из-за войны США и Израиля с Ираном официальные переговоры поставлены на паузу, так как спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сейчас в основном занимаются урегулированием конфликта на Ближнем Востоке. При этом двусторонние контакты американцев с украинцами и россиянами сохраняются.