Посол России знает, где находится Моджтаба Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится на территории исламской республики, но воздерживается от появлений на публике, сказал в интервью RTVI посол России в Тегеране Алексей Дедов.

«Как неоднократно заявляло иранское руководство, новый лидер находится в Иране, но по понятным причинам воздерживается от появления на публике», — заявил Дедов, отвечая на вопрос о местонахождении Хаменеи-младшего.

По словам посла России, у него «пока не было контактов с новым верховным руководителем исламской республики».

Дедов напомнил, что у президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом за последнее время состоялось два разговора (6 и 10 марта), у главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи — пять (28 февраля, 3, 10, 23 и 27 марта).

В середине марта кувейтская газета «Аль-Джарида» писала со ссылкой на свои источники, что Моджтаба Хаменеи якобы был вывезен на лечение в Москву после ранения. «Мы никак подобные сообщения не комментируем», — ответил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбы журналистов о комментарии.