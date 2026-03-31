У новых лидеров Ирана паранойя: боятся общаться друг с другом. Вдруг Израиль подслушивает?

Эта раздробленность подрывает способность властей принимать решения и координировать масштабные ответные удары, рассказали газете представители США и других западных стран, знакомые с оценками разведслужб. Хотя силовые и военные ведомства Ирана продолжают функционировать, им сложно проводить общую политику и разрабатывать новые стратегии. Гибель Али Хаменеи и ряда других лидеров привела к разрыву связей между представителями силовых структур, военными и гражданскими политиками. Не ясно даже, насколько новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи контролирует правительство.

Пришедшие после гибели десятков руководителей к власти в Иране чиновники и силовики боятся общаться и встречаться друг с другом – их соратники были ликвидированы именно в результате прослушки телефонов и во время встреч в одном месте. The New York Times пишет, что раздробленность высшего государственного аппарата Ирана и отсутствие коммуникаций между его представителями порождает вопросы, кто сейчас отвечает за переговоры с США о прекращении войны и как иранцы будут согласовывать позиции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Израилю удалось добиться «смены режима» в Иране: «Один режим был разгромлен, уничтожен, все его представители мертвы. Следующий режим тоже практически уничтожен». Трамп высказал предположение, что в Иране сформировался «третий режим», добавив, что американские переговорщики ведут переговоры с «совершенно другой группой людей», которые «очень разумны». Что Трамп имеет под этим в виду, понять сложно.

Смена лидеров на более прагматичных при сохранении режима как такового – основной подход, который нынешняя администрация США применяет к противникам, отмечает NYT. Он хорошо сработал в случае с Венесуэлой: после захвата Николаса Мадуро новое правительство пошло на бόльший контакт с США. Аналогичным образом Вашингтон хочет сместить президента Кубы и поставить на его место человека, который предпочтет экономические реформы следованию коммунистической идеологии.

Теперь в Вашингтоне ищут, с кем можно договориться в Иране, чтобы после войны оставить руководить страной человека, готового налаживать отношения, пишет Politico со ссылкой на представителей президентской администрации.

Но возможно, что из-за ликвидации многих руководителей Ирана и отсутствия контактов между оставшимися договариваться теперь особо не с кем. Иран в официальных заявлениях продолжает утверждать, что не ведет переговоров с США.

По словам источников NYT, разочарование Трампа в последние дни вызвано неспособностью нынешних иранских властей скоординировать ответные действия и принять решение по поводу американских мирных предложений.

Взлом иранских каналов связи вызвал паранойю среди оставшиеся в живых высокопоставленных чиновников, которые теперь боятся, что их звонки и сообщения перехватываются израильской разведкой, говорят люди, знакомые с оценками западных спецслужб. Из-за этого они стараются не звонить друг другу. Но они и не встречаются, так как израильтяне их выслеживают и наносят удары. Таким образом был ликвидирован, например, Голамреза Сулеймани, лидер ополчения «Басидж» КСИР. Поскольку Израиль разбомбил здания руководящих органов «Басидж», Сулеймани вместе со своими заместителями укрылся в палатке в тегеранском лесопарке. Там их и накрыл израильский удар.

Чем больше деградирует процесс принятия решений в Тегеране, тем сложнее ему будет вести переговоры с американскими посланниками или идти на уступки, пишет NYT.