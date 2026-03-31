В Багдаде похитили американскую журналистку

Министерство сообщило о задержании одного из подозреваемых в причастности к преступлению. МВД не уточнило гражданство похищенного.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции передает, что у журналиста есть американское гражданство.

А телеканал «Аль-Хадат» сообщает, что похищена американская журналистка Шелли Киттлсон.

Al-Monitor передает, что Киттлсон известна своими смелыми репортажами из зон боевых действий в Афганистане, Ираке и Сирии, она сотрудничала со многими изданиями, включая Al-Monitor. Источники в администрации Трампа подтвердили Al-Monitor, что им было известно об угрозе в ее адрес, и они рекомендовали воздержаться от поездки в Ирак.