Франция готовит армию к войне с Россией

В среднесрочные задачи замкомандующего ВВС Франции генерала Доминика Тардифа входит подготовка французской военной авиации к потенциальному нападению на НАТО с 2028 по 2029 год. Об этом сам Тардиф заявил в интервью Politico.

По словам генерала, речь идет о возможном конфликте Североатлантического альянса с Россией в конце этого десятилетия: «Не исключено, что Россия устроит проверку НАТО в период с 2028 по 2029 год».

Тардиф отметил, что авиация стран восточного фланга НАТО, в частности стран Балтии и Румынии, не может обеспечить достаточную безопасность блока.

«Если возникнут проблемы на восточном фланге — учитывая, что в странах Балтии нет истребительной авиации, а в Румынии она ограничена, — то авиаторы из западноевропейских стран, в том числе мы [летчики Франции], окажутся на передовой с первого дня», — сказал генерал.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что альянс будет следующей целью России. В контексте российской угрозы он призвал страны НАТО увеличивать расходы на оборону и производство оружия.