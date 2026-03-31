В Кремле признают: невозможно на 100% защитить от дронов нефтяные порты

Российские власти не могут «на все 100%» гарантировать защиту нефтяных портов и других объектов критической инфраструктуры от беспилотников.

По его словам, «ведется напряженная работа», но «это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты» от подобных атак. Песков также пообещал «предпринять меры», если выяснится, что страны Евросоюза предоставили Украине свое воздушное пространство для ударов по северо-западу России.

В ночь на 31 марта ВСУ в четвертый раз за неделю атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. До этого беспилотники били по нему 25, 27 и 29 марта, что привело к остановке работы порта. Топливные терминалы Усть-Луги переваливают на экспорт нефть, нафту, мазут, авиакеросин и газойль. В сутки через них проходит около 700 тыс. баррелей. На Балтике это второй по объемам экспорта нефти российский порт после Приморска. Последний также неоднократно подвергался атакам дронов в конце марта. Оба порта обеспечивают в общей сложности 40% российского экспорта нефти.

С 1 апреля Россия собирается вернуть полный запрет на экспорт бензина, снятый 31 января. Цель — стабилизировать цены и обеспечить приоритетное снабжение внутреннего рынка на фоне турбулентности, отмечали в правительстве.